Медик из Ростовской области рассказала о причинах холодовой крапивницы

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Медик из Ростовской области Дарья Мелешко объяснила, что такое холодовая аллергия и как снять симптомы зимней крапивницы. Об этом пишет издание Donday.Холодовая аллергия представляет собой кожную реакцию (крапивницу) на резкие изменения температуры, сопровождающуюся высыпаниями, напоминающими контактный дерматит или крапивницу.К основным признакам относятся покраснение кожи, зуд, а также образование пузырей, трещин и шелушение, как отмечает специалист.По словам Дарьи, холодовая крапивница делится на два типа: острая, которая длится менее 6 недель, и хроническая, возникающая более 6 недель.Среди возможных триггеров - холодный воздух, например, нахождение в зонах с замороженными продуктами или контакт с ледяными предметами. Также аллергическая реакция может проявляться после холодного душа или купания в открытых водоемах и бассейнах.