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Медик из Ростовской области рассказала о причинах холодовой крапивницы

Медик из Ростовской области рассказала о причинах холодовой крапивницы

Медик из Ростовской области Дарья Мелешко объяснила, что такое холодовая аллергия и как снять симптомы зимней крапивницы. Об этом пишет издание Donday.

Холодовая аллергия представляет собой кожную реакцию (крапивницу) на резкие изменения температуры, сопровождающуюся высыпаниями, напоминающими контактный дерматит или крапивницу.

К основным признакам относятся покраснение кожи, зуд, а также образование пузырей, трещин и шелушение, как отмечает специалист.

По словам Дарьи, холодовая крапивница делится на два типа: острая, которая длится менее 6 недель, и хроническая, возникающая более 6 недель.

Среди возможных триггеров - холодный воздух, например, нахождение в зонах с замороженными продуктами или контакт с ледяными предметами. Также аллергическая реакция может проявляться после холодного душа или купания в открытых водоемах и бассейнах.
Фото: Нейросеть
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