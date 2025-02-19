Медик из Ростовской области рассказала о причинах холодовой крапивницы
Медик из Ростовской области Дарья Мелешко объяснила, что такое холодовая аллергия и как снять симптомы зимней крапивницы. Об этом пишет издание Donday.
Холодовая аллергия представляет собой кожную реакцию (крапивницу) на резкие изменения температуры, сопровождающуюся высыпаниями, напоминающими контактный дерматит или крапивницу.
К основным признакам относятся покраснение кожи, зуд, а также образование пузырей, трещин и шелушение, как отмечает специалист.
По словам Дарьи, холодовая крапивница делится на два типа: острая, которая длится менее 6 недель, и хроническая, возникающая более 6 недель.
Среди возможных триггеров - холодный воздух, например, нахождение в зонах с замороженными продуктами или контакт с ледяными предметами. Также аллергическая реакция может проявляться после холодного душа или купания в открытых водоемах и бассейнах.