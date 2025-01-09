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В Аксайском районе задымился мусорный полигон

В Аксайском районе задымился мусорный полигон
В ночь на 9 января местные жители сообщали о возгорании в Большелогском сельском поселении.

В Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне. Об инциденте сообщили в
МБУ АР "УПЧС".

Представители полигона в Большелогском районе уточнили, что на территории наблюдались небольшие участки откуда пробивался дым. Однако причины возгорания пока неизвестны.

По информации спасателей Аксайского района, участки задымления запломбированы. Угроза соседним населенным пунктам отсутствует.
Фото: соцсети
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