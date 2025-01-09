В Аксайском районе задымился мусорный полигон
В ночь на 9 января местные жители сообщали о возгорании в Большелогском сельском поселении.
В Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне. Об инциденте сообщили в
МБУ АР "УПЧС".
Представители полигона в Большелогском районе уточнили, что на территории наблюдались небольшие участки откуда пробивался дым. Однако причины возгорания пока неизвестны.
По информации спасателей Аксайского района, участки задымления запломбированы. Угроза соседним населенным пунктам отсутствует.