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В Ростове грузовик сбил насмерть 59-летнего мужчину

В Ростове грузовик сбил насмерть 59-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону произошла трагедия, в результате которой грузовик насмерть сбил 59-летнего мужчину. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, пожилой мужчина находился на проезжей части в неустановленном месте.

Инцидент случился 19 февраля около 15:20 на улице Менжинского. Согласно предварительным данным, пенсионер пересекал дорогу вблизи пешеходного перехода. В это время двигался грузовик «Мерседес» под управлением 31-летнего водителя. Мужчина не успел отреагировать и на полной скорости сбил пешехода.

К сожалению, от полученных травм пожилой человек скончался до прибытия скорой помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
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