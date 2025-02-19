В Ростове грузовик сбил насмерть 59-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону произошла трагедия, в результате которой грузовик насмерть сбил 59-летнего мужчину. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, пожилой мужчина находился на проезжей части в неустановленном месте.Инцидент случился 19 февраля около 15:20 на улице Менжинского. Согласно предварительным данным, пенсионер пересекал дорогу вблизи пешеходного перехода. В это время двигался грузовик «Мерседес» под управлением 31-летнего водителя. Мужчина не успел отреагировать и на полной скорости сбил пешехода.К сожалению, от полученных травм пожилой человек скончался до прибытия скорой помощи.