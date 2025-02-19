Морозы до -26 градусов ударили в Ростовской области

Фото: соцсети

Ночью 19 февраля в Ростовской области температура воздуха опустилась до -20 градусов, а в некоторых муниципалитетах и ниже. Утром местные жители начали публиковать в социальных сетях фотографии термометров.Среди тех, кто делился своими впечатлениями, были северяне региона. Например, в Каменске-Шахтинском температура достигала -26 градусов, но к обеду она повысилась до -19.В Шолоховском районе утром температура была около -20 градусов, в хуторе Малахове Миллеровского района и в поселке Чертково — до -21. В Гуково и хуторе Грай-Воронец вновь зафиксировали около -16 градусов против -18 в Белой Калитве.В Ростове-на-Дону температура снизилась только до -10 градусов, однако по ощущениям, по информации «Яндекс.Погоды», она была ближе к -15.Синоптики предупреждают, что в ночь на 20 февраля температура в области может упасть до -26 градусов, особенно в северных районах, в то время как в Ростове ожидается всего -9 градусов, но ветер усилится до восьми метров в секунду.