В Ростове топит улицу Новаторов из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии топит улицу Новаторов. Снимки с места прорыва жители опубликовали в соцсетях 8 октября.
Как сообщают ростовчане, проблема появилась в районе дома № 10а. На снимках видно, что практически вся улица ушла под воду. Вода практически достигла пешеходных дорожек.
- Так топит уже сутки. Коммунальные службы никак не реагируют, - рассказывает очевидец.
По какой причине случилась коммунальная авария, пока не известно. В воде также валяется различный мусор: деревянные доски и шины. Водителям практически невозможно проехать на участке, они могут проткнуть колеса своих авто. Пока пешеходы стараются обходить затопленную территорию.
Жители просят решить проблему в ближайшее время, пока на участке не пострадали пешеходы.