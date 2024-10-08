В Ростове топит улицу Новаторов из-за коммунальной аварии

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии топит улицу Новаторов. Снимки с места прорыва жители опубликовали в соцсетях 8 октября.Как сообщают ростовчане, проблема появилась в районе дома № 10а. На снимках видно, что практически вся улица ушла под воду. Вода практически достигла пешеходных дорожек.- Так топит уже сутки. Коммунальные службы никак не реагируют, - рассказывает очевидец.По какой причине случилась коммунальная авария, пока не известно. В воде также валяется различный мусор: деревянные доски и шины. Водителям практически невозможно проехать на участке, они могут проткнуть колеса своих авто. Пока пешеходы стараются обходить затопленную территорию.Жители просят решить проблему в ближайшее время, пока на участке не пострадали пешеходы.