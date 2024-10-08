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В Ростове топит улицу Новаторов из-за коммунальной аварии

В Ростове топит улицу Новаторов из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии топит улицу Новаторов. Снимки с места прорыва жители опубликовали в соцсетях 8 октября.

Как сообщают ростовчане, проблема появилась в районе дома № 10а. На снимках видно, что практически вся улица ушла под воду. Вода практически достигла пешеходных дорожек.

- Так топит уже сутки. Коммунальные службы никак не реагируют, - рассказывает очевидец.

По какой причине случилась коммунальная авария, пока не известно. В воде также валяется различный мусор: деревянные доски и шины. Водителям практически невозможно проехать на участке, они могут проткнуть колеса своих авто. Пока пешеходы стараются обходить затопленную территорию.

Жители просят решить проблему в ближайшее время, пока на участке не пострадали пешеходы.
Фото: СоцСети
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