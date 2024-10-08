Из Таганрогского залива выловили тело мужчины
В Ростовской области из Таганрогского залива выловили тело мужчины. Инцидент произошел 7 октября около 16:30.
Труп обнаружили неподалеку от детской больницы на улице Ломакина, 57. На вызов прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели вытянули тело на берег. Медработникам оставалось лишь развести руками — помочь мужчине уже не представлялось возможным.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, обстоятельства смерти и личность погибшего устанавливаются.