Дмитрий Мамелко назначен на должность замминистра транспорта Ростовской области

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Дмитрий Мамелко назначен на должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.В обязанности нового заместителя министра входят координация работы по формированию и реализации в регионе федеральных и областных государственных программ, направленных на развитие транспортной отрасли и обеспечение безопасности дорожного движения. Кроме того, он должен координировать и контролировать деятельность управления транспорта и сектора безопасности дорожного движения, а также решать другие задачи, связанные с этой сферой.Ранее Дмитрий Мамелко уже работал в региональном министерстве транспорта, где занимал должность помощника министра. В то время ведомство также возглавлял Виталий Кушнарев.В 2017 году Дмитрий Мамелко, вслед за своим руководителем, перешёл на работу в мэрию Ростова. Там он занял пост заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам.В 2019 году Виталий Кушнарев ушёл в отставку, и вместе с ним свой пост покинул Дмитрий Мамелко. На некоторое время карьера чиновника приостановилась.