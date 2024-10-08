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Дмитрий Мамелко назначен на должность замминистра транспорта Ростовской области

Дмитрий Мамелко назначен на должность замминистра транспорта Ростовской области
Дмитрий Мамелко назначен на должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В обязанности нового заместителя министра входят координация работы по формированию и реализации в регионе федеральных и областных государственных программ, направленных на развитие транспортной отрасли и обеспечение безопасности дорожного движения. Кроме того, он должен координировать и контролировать деятельность управления транспорта и сектора безопасности дорожного движения, а также решать другие задачи, связанные с этой сферой.

Ранее Дмитрий Мамелко уже работал в региональном министерстве транспорта, где занимал должность помощника министра. В то время ведомство также возглавлял Виталий Кушнарев.

В 2017 году Дмитрий Мамелко, вслед за своим руководителем, перешёл на работу в мэрию Ростова. Там он занял пост заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам.

В 2019 году Виталий Кушнарев ушёл в отставку, и вместе с ним свой пост покинул Дмитрий Мамелко. На некоторое время карьера чиновника приостановилась.
Фото: Правительство РО
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