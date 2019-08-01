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Управляющая компания потребовала от жильцов дома, взорвавшегося в Шахтах, оплату квитанций

Управляющая компания потребовала от жильцов дома, взорвавшегося в Шахтах, оплату квитанций
Жильцы дома № 16 по улице Хабарова в Шахтах, где произошел взрыв, получили квитанции об оплате коммунальных услуг. Горожане взбудоражились, не понимая, почему управляющая компания заставляет их платить, если они там фактически не живут.

В настоящее время на месте взрыва идут восстановительные работы. Там укрепляют стены и устанавливают балконы, окна. Люди не живут там уже больше полугода и не понимают, почему управляющая компания присылает платежки, зная о непростой ситуации с этим домом.

Шахтинцы обратились в местную администрацию. Жителям пообещали, что неоплаченная задолженность перед управляющей компанией будет аннулирована.

Напомним, взрыв в доме № 16 прогремел 14 января. В результате ЧП погибли пять человек. Жертвами взрыва стали молодая мама Виктория Ларикова, пенсионерка Людмила Власова, а также семья Пашутиных - Ольга, Владимир и их дочь Татьяна. Еще два человека пострадали.

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