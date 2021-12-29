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Жители Ростова возмутились укладкой асфальта поверх луж

Жители Ростова возмутились укладкой асфальта поверх луж

Жители Ростова-на-Дону возмутились укладкой асфальта на дороге среди луж. Видео, где рабочие пытаются залатать яму, стоя в воде, появилось в социальных сетях 5 января.

На кадрах видно, что дорожники пытаются положить покрытие прямо посреди огромных луж. Люди, проезжающие мимо, были шокированы такой ситуацией. По их мнению, такой асфальт долго не продержится, а некачественно выполненную работу потом спишут на перепады температур.

Отметим, что укладка асфальта в дождь для Ростова - это обычная практика, которой уже сложно кого-то удивить. Несмотря на постоянные обращения граждан, дорожные рабочие вновь выходят на улицы города в непогоду и пытаются отремонтировать покрытие.
Фото: rostov roads
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