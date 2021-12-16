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В Ростове закатали в асфальт провод, ведущий к новогодней елке

В Ростове закатали в асфальт провод, ведущий к новогодней елке

В Ростове-на-Дону закатали в асфальт провод, ведущий к новогодней елке. Фотографии с места произошедшего опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Елка, установлена на Театральной площади. На кадрах видно, что для того, чтобы гирлянда светилась к ней идет длинный электрокабель, сверху которого положили дорожное покрытие. Местные жители возмутились таким решением, ведь по их мнению это не только выглядит некрасиво, но и может испортить плитку.

-Нарушили всю красоту на площади этой черной полосой, как бы не пришлось потом плитку перекладывать,- пишут ростовчане в соцсетях.
Фото: Это Ростов
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