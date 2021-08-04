Жители Ростова своими силами отремонтировали дорогу к Кумженской роще

Ростовчане самостоятельно отремонтировали дорогу, связывающую город с Кумженской рощей. Более того, это единственный путь, по которому можно добраться до хутора Рогожкино в Азовском районе. Об этом 5 августа рассказали в соцсетях местные жители.Улица Нозадзе, расположенная перед мостом через Мертвый Донец, является въездом в Кумженку и единственной дорогой в сторону хутора Рогожкино. Половина дороги покрыта глубокими ямами. По словам горожан, в таком виде улица находится уже почти полгода. Проехать по улице на легковушке можно с большим трудом. Чтобы не повредить машину, тысячам водителей ежедневно приходится сворачивать на встречную полосу.Очевидно, туда еще не дошел знаменитый ямочный ремонт, который планируют завершить по всему Ростову к сентябрю. Местные жители устали ждать каких-либо действий от дорожников и взяли ситуацию в собственные руки. Своими силами несколько мужчин начали ремонтировать дорогу. Они пригнали машину с асфальтной крошкой и засыпали ямы. Конечно, это не сравнится с новым асфальтом и даже с привычной заплаткой. Однако все лучше, чем каждый раз съезжать на «встречку», опасаясь оставить подвеску в одной из ям.