Жители Миллеровского района пять лет живут без дороги к единственной школе

Жители слободы Нижненагольной в Миллеровском районе больше пяти лет просят проложить асфальт к школе на улице Российской, 1. Ежедневно взрослые и дети добираются к учебному учреждению, преодолевая полосу препятствий из грязевой жижи. Дончане устали терпеть бездействие властей и опубликовали в соцсетях видео, на котором дети и взрослые с трудом добираются в школу и на работу.По словам жительницы слободы Екатерины Тихоновой, проезжая часть находится в плачевном состоянии. Каждую весну с таянием снегов начинают растекаться грязь и появляться ямы с лужами.Это уже не первый случай, когда дончане жалуются на проблемы в Нижненагольной. Хозяева близлежащих домов добавили, что после последнего видеообращения к ним в район выехали чиновники. Они решили посмотреть, в каком состоянии дороги. Насколько комично было, когда представители власти на своих люксовых авто не смогли проехать по бездорожью.Как рассказали Rostov.ru в администрации поселения, власти Миллеровского района Ростовской области знакомы с ситуацией и знают о проблеме с дорогами. Более того, они объяснили, что её портит сельскохозяйственная техника. Уборочные машины ежедневно проходят по улицам хутора. Многокилограммовая техника развозит грязь и оставляет после себя глубокие ямы.В ноябре 2020 года власти муниципалитета опубликовали на сайте госзакупок тендер на ремонт дорог в слободе. Из бюджета Миллеровского района выделили более 25 миллионов на восстановление 543 километров внутрипоселковых автодорог. В их число вошли улицы Молодёжная, Антоновская, Набережная, Береговая и два моста слободы Нижненагольной. Российская тоже вошла в этот список, только воз и ныне там.