Жители Ростова просят поставить в городе общественные туалеты

Ростовчане просят установить в донской столице общественные туалеты. Одна из жительниц города, Оксана Величко, разместила соответствующую инициативу на портале «Активный ростовчанин».Горожане жалуются, что им негде справить естественную нужду во время прогулок по Ростову. Настоящим квестом становится поиск туалета с ребенком. Малыша едва ли заставишь терпеть долго, а кафе или торгового центра поблизости может не оказаться.– В парках, местах отдыха, например на набережной, нет ни одного общественного туалета. Выйти погулять с ребенком можно только возле дома или в ТЦ, – пишет ростовчанка Оксана Величко.За инициативу проголосовали уже 20 ростовчан. Чтобы власти обратили внимание на предложение, его должны поддержать хотя бы 500 человек.