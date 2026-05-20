Жители Ростова пожаловались на грамматические ошибки на мемориальной доске Тарновскому-Терлецкому
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на новый случай неграмотности, высеченной в камне. Фотографии мемориальной доски сразу с тремя ошибками разместили в социальных сетях 19 мая.
Напомним, недавно ростовчане обнаружили ошибку на памятнике Георгию Победоносцу на Западном. Теперь Donday сообщает об аналогичном случае. Грамматический абсурд «радует» местных жителей на памятной табличке, установленной в честь Александра Тарновского-Терлецкого в микрорайоне Каменка.
Доска занимает стену здания № 1 на улице имени самого Тарновского-Терлецкого. В надписи сказано, что это улица «видного военноначальника», командира «21-й бомбардировачной авиабригады». Не нужно быть кандидатом наук по русскому языку, чтобы знать: правильно «военачальник» и «бомбардировочной». Более того, на табличке указана неверная дата смерти — 1938 год. Александр Тарновский-Терлецкий умер только в 1943 году.
Ростовчане недоумевают, кто допустил установку таблички с такими очевидными недочетами.