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Жители Ростова пожаловались на отсутствие фонарей на бульваре Комарова

Жители Ростова пожаловались на отсутствие фонарей на бульваре Комарова
Жители Ростова-на-Дону обратились к городским властям с просьбой решить проблему отсутствия освещения на бульваре Комарова. Это произошло 31 марта.

Люди, проживавшие в Северном микрорайоне, обратили внимание на то, что на оживлённой аллее рядом с администрацией Ворошиловского района нет ни одного фонаря. Они обратились с просьбой обеспечить хотя бы минимальное освещение.

- Сейчас уже весна, и люди начнут больше гулять на улице. А в такой темноте можно упасть, да и самокатчики носятся. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с освещением в этом месте. Здесь очень много людей ходят, — сказала одна из местных жительниц.
Фото: соцсети
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