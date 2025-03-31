Жители Ростова пожаловались на отсутствие фонарей на бульваре Комарова

Фото: соцсети

Жители Ростова-на-Дону обратились к городским властям с просьбой решить проблему отсутствия освещения на бульваре Комарова. Это произошло 31 марта.Люди, проживавшие в Северном микрорайоне, обратили внимание на то, что на оживлённой аллее рядом с администрацией Ворошиловского района нет ни одного фонаря. Они обратились с просьбой обеспечить хотя бы минимальное освещение.- Сейчас уже весна, и люди начнут больше гулять на улице. А в такой темноте можно упасть, да и самокатчики носятся. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с освещением в этом месте. Здесь очень много людей ходят, — сказала одна из местных жительниц.