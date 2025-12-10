Новости
Жители Красного Сулина зафиксировали сброс канализационных стоков в реку

Жители Красного Сулина зафиксировали сброс канализационных стоков в реку Гнилушу. Об этом сообщает портал DonDay.

О проблеме стало известно еще в июле, когда горожане заметили, что река покрылась водорослями. Через месяц водоросли начали гнить, и вода приобрела болотистый характер. В Минприроды региона объяснили это жаркой погодой, однако многие предположили, что причина цветения — канализационные сбросы.

Ситуация осенью не улучшилась, а лишь ухудшилась. В связи с этим природное ведомство отправило данные в Росприроднадзор.

В декабре местные жители засняли на видео, как сточные воды текут из трубы прямо в реку Гнилушу. В результате вода у берега стала мутной и источала неприятный запах.

Пока не известно, будет ли еще один выезд Минприроды на место.
Фото: Дондей
