Фото: Дондей

Жители Красного Сулина зафиксировали сброс канализационных стоков в реку Гнилушу. Об этом сообщает портал DonDay.О проблеме стало известно еще в июле, когда горожане заметили, что река покрылась водорослями. Через месяц водоросли начали гнить, и вода приобрела болотистый характер. В Минприроды региона объяснили это жаркой погодой, однако многие предположили, что причина цветения — канализационные сбросы.Ситуация осенью не улучшилась, а лишь ухудшилась. В связи с этим природное ведомство отправило данные в Росприроднадзор.В декабре местные жители засняли на видео, как сточные воды текут из трубы прямо в реку Гнилушу. В результате вода у берега стала мутной и источала неприятный запах.Пока не известно, будет ли еще один выезд Минприроды на место.