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На Дону весной без вести пропали более двухсот человек

На Дону весной без вести пропали более двухсот человек
На Дону весной без вести пропали более двухсот человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В мае исчезли 106 человек. Волонтерам удалось найти живыми 72 пропавших. К сожалению, двух человек нашли погибшими. Родные были найдены для шести человек. Имеется 5 неподтвержденных заявок, то есть заявитель перестал выходить на связь. Личность установили у 12 потерявшихся.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. В мае число их составило 9 человек.

Отметим, что в прошлых месяцах, марте и апреле, количество пропавших было меньше почти на 30 человек.
Фото: Дондей
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