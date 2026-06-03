Фото: Дондей

На Дону весной без вести пропали более двухсот человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».В мае исчезли 106 человек. Волонтерам удалось найти живыми 72 пропавших. К сожалению, двух человек нашли погибшими. Родные были найдены для шести человек. Имеется 5 неподтвержденных заявок, то есть заявитель перестал выходить на связь. Личность установили у 12 потерявшихся.Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. В мае число их составило 9 человек.Отметим, что в прошлых месяцах, марте и апреле, количество пропавших было меньше почти на 30 человек.