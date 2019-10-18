Жители «Красного Аксая» высадили более 300 деревьев в новом сквере «Семейном»





В Ростове-на-Дону прошёл осенний день древонасаждения. К областному мероприятию присоединились и жители «Красного Аксая». Праздник молодых деревьев застройщик микрорайона, группа компаний «ЮгСтройИнвест», организовала уже во второй раз.

- Радует то, что люди откликнулись и пришли целыми семьями, чтобы сделать свой микрорайон еще красивее и уютнее. В этот день заложили новый зеленый сквер, где жильцы высадили более 300 молодых деревьев. Уверен, он станет настоящим украшением «Красного Аксая» и любимым местом для прогулок и отдыха всех жителей микрорайона, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дона» Игорь Папко.



Музыка, угощения, мастер-классы для детей и взрослых, веселые конкурсы от ведущего – праздник в микрорайоне «Красный Аксай» прошел в лучших традициях группы компаний «ЮгСтройИнвест». Пока одни танцевали и выигрывали подарки от застройщика, другие высаживали именные деревца рябины, катальпы, клена, ясеня и другие. Зеленый вклад в благоустройство микрорайона внесли и будущие ученики школы микрорайона «Красный Аксай». Специально к мероприятию «ЮгСтройИнвест» подготовил фамильные таблички, которые люди устанавливали рядом со своими деревьями.

- Прекрасный праздник, замечательный микрорайон. Спасибо «ЮгСтройИнвесту», что не просто строит дома, а еще и заботится о том, чтобы наш микрорайон был красивым, зеленым и ухоженным, - поделилась впечатлениями жительница «Красного Аксая».







Сегодня группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков России. В своих микрорайонах вместе с жилыми домами компания возводит и всю необходимую инфраструктуру, а также регулярно организует праздники и тематические мероприятия.



Молодой микрорайон «Красный Аксай» уже заслужил репутацию самого семейного и спортивного в донской столице. Здесь уже есть детский сад на 160 мест, большой школьный комплекс на 1 100 учащихся, цветущая прогулочная аллея с фонтаном, арт-объектами и лавочками, детские и спортивные площадки – в каждом дворе. Для семейного отдыха или веселых посиделок с друзьями на территории микрорайона оборудована зона барбекю. Для любителей активного образа жизни есть современная воркаут-площадка, роллердром, крытый тренажерный зал и футбольное поле со зрительскими трибунами. В проекте – строительство второго детского сада на 100 мест.



