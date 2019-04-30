«ЮгСтройИнвест» объявил о старте продаж в двух домах микрорайона «Красный Аксай»



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж сразу в двух домах микрорайона «Красный Аксай» - литерах 18 и 19. Новоселы въедут в квартиры с чистовой отделкой и индивидуальным отоплением.



- Квартиры в этих двух домах особенно ждали молодые семьи, - сообщила начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест-Дон» Мария Ивлева. – Буквально в десяти метрах от них находятся детский сад и школа. Помимо этого, квартиры в этих зданиях привлекут инвесторов. На них распространяется рассрочка без процентов и на выгодных условиях.



На данный момент в микрорайоне «Красный Аксай» уже заселены 11 домов, на этапе строительства – еще двенадцать. При этом стоит отметить, что территория полностью благоустроена. Здесь есть цветущая прогулочная аллея с фонтаном и арт-объектами, комфортная зона барбекю с мангалами и столиками. Работает детский сад, строится школа на 1 100 учащихся. В каждом дворе создана инфраструктура, позволяющая заниматься практически любым видом спорта: крытый тренажерный зал, баскетбольная и футбольная площадки, роллердром и современная воркаут-зона.



– Это единственный микрорайон, в котором есть всё для комфортной жизни, - рассказывает Светлана Кравченко, будущий житель 19-го литера. – Я веду активный образ жизни, и для меня необходимо, чтобы я могла заняться спортом, не отходя далеко от дома. Мне важно, что на территории «Красного Аксая» много разных площадок. Это стало решающим фактором при выборе жилья.



При возведении жилых домов «ЮгСтройИнвест» всегда уделяет особое внимание благоустройству территории, социальной инфраструктуре и организации досуга жильцов. Компания занимает лидирующие позиции на рынке России. На юге страны ЮСИ за 15 лет сдал более трёх миллионов квадратных метров жилья. При этом уже функционируют девять детсадов и две школы. На этапе возведения – еще три детских сада и две школы. Одна из них возводится в «Красном Аксае».