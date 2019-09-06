В микрорайоне «Красный Аксай» прошёл турнир по футболу на Кубок ГК «ЮгСтройИнвест»





В прошедшие выходные на стадионе новой школы в микрорайоне «Красный Аксай» состоялся городской чемпионат по мини-футболу. В нём приняли участие любительские команды Ростова-на-Дону и команды микрорайона «Красный Аксай».



За звание победителя и «Кубок ЮСИ» состязались около трехсот спортсменов, игроки 16 городских команд и 11 от жилого комплекса. Матчи проходили на двух футбольных площадках микрорайона «Красный Аксай» на протяжении всех выходных. Это первые игры на поле новой школы, которую возвела ЮСИ.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни. Поэтому для нас стало традицией проводить в своих микрорайонах крупные спортивные соревнования, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.







В рамках турнира строительный участок и администрация ГК «ЮгСтройИнвест» сыграли товарищеский матч, в котором победила команда администрации. В последний соревновательный день группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила настоящий спортивный праздник для гостей и болельщиков. Окончание турнира ознаменовалось выступлением танцевального коллектива «Тодес», интересными спортивными конкурсами и популярными аттракционами. Специально приглашенными гостями стали защитники футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов и Дмитрий Чистяков. Они высоко оценили уровень мероприятия.







В большом напряжении прошли финальные игры чемпионата. Победителем среди любительских команд стал МФК «Строитель», второе место завоевал ФК «Фурнитерра». Серебро у команд «Красного Аксая» выиграла команда 13 литера «Интернационал», победил «Стандарт» - команда 14 литера.



Всех участники турнира отметили наградами и поощрительными призами. Директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко и игроки ФК «Ростов» Евгений Чернов, Дмитрий Чистяков лично вручили кубки, медали и денежные сертификаты победителям. Эмоции от турнира долго не утихали и после его окончания, болельщики радовались, футболисты поздравляли друг друга с отличным чемпионатом, ведь как они говорят: «Главное – это красивая игра!»



