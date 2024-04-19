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Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на повышение стоимости проезда в автобусах. 19 апреля они оставили гневные комментарии в социальных сетях.Транспортная организация МУП "Глубокинское ПАТП" сообщила о повышении стоимости проезда в автобусах с 15 мая 2024 года. Так, в городе цена составит от 30 до 40 рублей. От Каменска-Шахтинского до микрорайона Рижский стоимость проезда составит 50 рублей, в настоящее время - 35 рублей.Местные жители были шокированы этой новостью. По словам горожан, автобусы грязные, полы ржавые и в ямах, а ждать приходится часами.-Я очень долго ждал автобусы. Ни один автобус не был в хорошем состоянии.- Цены неоправданно высокие, учитывая состояние общественного транспорта. В Ростове они гораздо дешевле. Еще можно было бы понять, если бы этот транспорт ходил каждые 15-20 минут, как раньше. Но сейчас я не понимаю, за что плачу.- Написал местный житель.Пока неясно, чем вызвано такое повышение цен.