Жители Гуково остались без света 8 декабря

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В Гуково жители остались без света 8 декабря. Об этом сообщили в «Донэнерго».Причиной временных отключений стала авария на электросети. В настоящее время света нет в домах на Левитана, Семилетки, Минина, Крайней, Средней, Лихачёва, Колодезной, Трамвайной, Репина, Подтёлкова, Ватутина.Кроме того, обесточены дома на Краснодарской, Розы Люксембург, Жуковского, Смоленской, Цимлянской, Магистральной, Рябиновом, Володарского, Транспортной, Добролюбова, Воровского, Короленко, Невского, Новосёлов, Челюскина, Колодезной, Красноармейской, Первомайской, Железнодорожной,Харьковских Красногвардейцев, Фрунзе, Алмазной, Центральной и Первомайской.На месте работают специалисты. Восстановить электроснабжение обещают 9 декабря к 01:00.