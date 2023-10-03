Жители дома на Штахановского в Ростове остались на неделю без газа

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В Ростове жильцы одного из домов на улице Штахановского неделю сидят без газа. О проблеме с подачей голубого топлива горожане сообщили в социальных сетях.Днем 26 сентября случилось возгорание на задвижке газопровода. Прибывшая аварийная служба перекрыла газ в двух девятиэтажках – домах № 19 и № 21. Через пару дней поврежденный участок отремонтировали и вернули голубое топливо. Однако специалисты обнаружили еще несколько дефектов. Чтобы их устранить, снова отключили газ. Правда, на этот раз только в двух подъездах (первый и второй в доме № 21).По информации DonDay.ru, ремонтные работы уже ведутся. Специалисты обещали вернуть газ в квартиры к концу дня 3 октября.