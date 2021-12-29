Несколько домов в Ростове остались без газа и воды в канун Нового года

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Несколько домов на улице Клубной в Первомайском районе Ростова-на-Дону остались без газа, а дом на улице Металлургической, 108 – без воды из-за порыва водопровода на улице Конной Армии. ЧП произошло 30 декабря, но на устранение коммунальной аварии понадобилось больше суток.31 декабря к 19:00 газ вернули во все дома, кроме четырехэтажки на Сержантова, 9а. Ее обещают подключить к 21:00. А вода в дома ростовчан вернется только к 22:00.Это доставляет немало проблем жителям в канун Нового года. Чтобы подготовиться к празднованию, им приходится покупать воду в магазине.