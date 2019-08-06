Жителей Шахт с Днём города поздравят Юлия Савичева и Алексей Гоман





В Ростовской области стало традицией широко отмечать Дни рождения городов больших и малых. Несмотря ни на какие обстоятельства, сложную экономическую ситуацию, безработицу и т.п. праздники отмечаются с большим размахом.



Текущий год не стал исключением. В конце августа День города будут отмечать в Шахтах. На 24 и 25 августа запланирована богатая праздничная программа. В городе пройдут массовые гуляния с выставками и концертами. На один только салют городская администрация потратит 700 тысяч рублей.



Гвоздём программы станет выступление звёзд эстрады. Так, шахтинцев с праздником поздравят известная певица Юлия Савичева и победитель конкурса «Народный артист» из Мурманска Алексей Гоман. Гонорар звёзд составляет сумму от 800 тысяч рублей до одного миллиона за один час.



На выходных город затянет беззаботная атмосфера веселья. Но уже на следующий день горожане вернутся в привычную рутину, отправятся на работу в старых автобусах по разбитым дорогам, трудиться за сущие копейки. Зато душу будут греть тёплые воспоминания, когда бы ещё они увидели настоящих звёзд!



Добавим, что на днях в отношении заместителя главы администрации Шахт Леонида Лебединского было возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в халатности. По версии следствия, он заключил контракт с ростовской компанией, которая должна была заменить в городе светильники. Фирма поставила более дешёвые модели, чем те, что были оговорены в контракте. Городскому бюджету был нанесён ущерб в размере почти 12 миллионов рублей.