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На концерте в Шахтах у Юлии Савичевой украли туфлю

На концерте в Шахтах у Юлии Савичевой украли туфлю
Фото: m.pln24.ru
На минувших выходных город Шахты отметил свой день рождения. С праздником местных жителей поздравили звёзды эстрады Юлия Савичева и победитель конкурса «Народный артист» из Мурманска Алексей Гоман.

Выступление Савичевой запомнилось не только шахтинцам, но и самой певице. На концерте у девушки украли туфлю. Во время исполнения одной из своих песен артистка разулась и пустилась в пляс. Обувь осталась лежать на асфальте рядом со сценой.
- Как всегда, разошлась не на шутку, скинув туфли. Но кто-то прикарманил на память одну туфлю, — написала позже Юлия Савичева. - Вторую оставила вам на память в гримерке, ведь одну применить уже будет некуда.

Местные жители активно стали обсуждать случившееся в соцсетях. Большинство пользователей осудили поступок земляков, добавив, что они опозорили весь город. Другие предположили, что обувь могла просто куда-то завалиться и продолжает лежать где-нибудь под лавкой.

Между тем саму звезду небольшое происшествие не расстроило.
- Спасибо за взрывной прием! Я вас обожаю! - добавила Савичева в конце рассказа про пропажу туфли.

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