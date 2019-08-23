На концерте в Шахтах у Юлии Савичевой украли туфлю



Фото: m.pln24.ru

На минувших выходных город Шахты отметил свой день рождения. С праздником местных жителей поздравили звёзды эстрады Юлия Савичева и победитель конкурса «Народный артист» из Мурманска Алексей Гоман.



Выступление Савичевой запомнилось не только шахтинцам, но и самой певице. На концерте у девушки украли туфлю. Во время исполнения одной из своих песен артистка разулась и пустилась в пляс. Обувь осталась лежать на асфальте рядом со сценой.

- Как всегда, разошлась не на шутку, скинув туфли. Но кто-то прикарманил на память одну туфлю, — написала позже Юлия Савичева. - Вторую оставила вам на память в гримерке, ведь одну применить уже будет некуда.



Местные жители активно стали обсуждать случившееся в соцсетях. Большинство пользователей осудили поступок земляков, добавив, что они опозорили весь город. Другие предположили, что обувь могла просто куда-то завалиться и продолжает лежать где-нибудь под лавкой.



Между тем саму звезду небольшое происшествие не расстроило.

- Спасибо за взрывной прием! Я вас обожаю! - добавила Савичева в конце рассказа про пропажу туфли.