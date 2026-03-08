Фото: соцсети

Жителей Ростовской области ждет сокращенная рабочая неделя в марте. В связи с празднованием Международного женского дня, 8 Марта, который в 2026 году выпадает на воскресенье, ростовчане и жители региона будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 марта.После этих продолжительных выходных последует четырехдневная рабочая неделя. Сотрудники выйдут на работу во вторник, 10 марта, и будут трудиться до пятницы, 13 марта.Стоит отметить, что февраль также порадовал жителей региона длинными выходными. С 21 по 23 февраля они отдыхали в честь Дня защитника Отечества.Следующий продолжительный период отдыха ожидается в мае. Он будет разделен на два этапа: с 1 по 3 мая - в честь Праздника Весны и Труда, с 9 по 11 мая - празднование Дня Победы.