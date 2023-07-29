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Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 29 июля

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 29 июля
В Ростовской области жителей предупредили о высокой пожароопасности. Об этом сотрудники МЧС сообщили 29 июля.

По данным специалистов, на территории региона в период с 14 до 16 часов, а также до конца суток 29 июля сохранится пожароопасность 5 класса. Она продлится и до конца суток 30 июля местами в юго-восточных районах области.

В этот период жителям необходимо воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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