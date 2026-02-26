В Ростовской области частный дом полностью сгорел из-за проблем с электропроводкой

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В хуторе Кузнецовка Семикаракорского района днем 25 февраля произошел крупный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка.Статистика Главного управления МЧС России по Ростовской области неутешительна: с начала 2026 года уже 299 пожаров произошли по причине аварийного режима работы электропроводки. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона внимательно относиться к состоянию электросетей.Когда огонь начал распространяться, хозяин дома находился внутри. Своевременно заметив дым и пламя, мужчина успел покинуть строение, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. Пожарным удалось локализовать и потушить пламя, охватившее площадь в 63 квадратных метра.Статистика Главного управления МЧС России по Ростовской области неутешительна: с начала 2026 года уже 299 пожаров произошли по причине аварийного режима работы электропроводки. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона внимательно относиться к состоянию электросетей.