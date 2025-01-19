Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростовской области 19 января ожидает гололед

Жителей Ростовской области 19 января ожидает гололед
В Ростовской области 19 января ожидается гололед. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

По данным синоптиков, выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем. Местами ожидается мокрый снег на проводах и деревьях. На дороге образуется гололедица. Температура воздуха днем достигнет -3…+2 градусов. Ветер достигнет 9-14 метров в секунду.

Местным жителям следует быть аккуратнее. Важно соблюдать ПДД, чтобы избежать аварии. Необходимо парковать машины вдали от ветхих деревьев и непрочных конструкций.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.