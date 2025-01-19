Жителей Ростовской области 19 января ожидает гололед

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области 19 января ожидается гололед. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.По данным синоптиков, выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем. Местами ожидается мокрый снег на проводах и деревьях. На дороге образуется гололедица. Температура воздуха днем достигнет -3…+2 градусов. Ветер достигнет 9-14 метров в секунду.Местным жителям следует быть аккуратнее. Важно соблюдать ПДД, чтобы избежать аварии. Необходимо парковать машины вдали от ветхих деревьев и непрочных конструкций.