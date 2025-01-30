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Сотни нераспроданных ёлок передали животным в парк «Лога»

Сотни нераспроданных ёлок передали животным в парк «Лога»
В парк «Лога» в Ростовской области передали 500 ёлок, которые не были проданы. Об этом сообщили представители парка в своих социальных сетях 29 января.

Эти вечнозелёные деревья стали настоящим угощением для оленей, ланей, коз, альпак и других животных, обитающих в парке. Кроме того, животные с удовольствием играют с ветками ёлок.

Сотрудники парка обратились с просьбой не выбрасывать ёлки в мусорные контейнеры, а подарить их животным. Сотни людей откликнулись на это предложение и принесли хвойные деревья в парк.

Следует подчеркнуть, что эта идея получила поддержку среди жителей Ростова и других городов региона.
Фото: Парк Лога
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