Жителей Донецка Ростовской области предупредили о звуках стрельбы

Администрация города Донецка Ростовской области сообщает о проведении учений со стрельбами в районе улицы Хуторской 15 и 16 января.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Учения будут проходить:

- 15 января: до 16:00;
- 16 января: с 8:00 до 16:00.

Муниципальные органы заранее выступили с обращением к населению, разъяснив суть происходящего и подчеркнув, что мероприятия не связаны с чрезвычайными ситуациями и не несут угрозы для граждан. Администрация города просит отнестись к происходящему с пониманием.
Фото: Donday
