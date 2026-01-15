Жителей Донецка Ростовской области предупредили о звуках стрельбы

Фото: Donday

Администрация города Донецка Ростовской области сообщает о проведении учений со стрельбами в районе улицы Хуторской 15 и 16 января.Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Учения будут проходить:- 15 января: до 16:00;- 16 января: с 8:00 до 16:00.Муниципальные органы заранее выступили с обращением к населению, разъяснив суть происходящего и подчеркнув, что мероприятия не связаны с чрезвычайными ситуациями и не несут угрозы для граждан. Администрация города просит отнестись к происходящему с пониманием.