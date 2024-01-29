Житель Рростовской области отделался «условкой» за расправу над котятами
Житель Орловского района Ростовской области избежал реального срока за убийство котят. Владимиру Шевцову дали три года условно за жестокую расправу над беззащитными животными.
Происшествие случилось 10 октября. В тот день житель хутора Кундрюченского загонял овец, а маленькие пушистики путались под ногами. Живодер схватил деревянную палку и ударил двух малышей. Затем взял штыковую лопату и начал бить ею по крохотных головкам и шеям. На каждого из котят пришлось по четыре удара. От полученных травм животные скончались.
Вероятно, окровавленные трупы котят нашли соседи. Пугающая находка настолько шокировала людей, что они тут же сообщили об этом в полицию.
Владимир Шевцов стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшее их увечье и гибель».
В зале суда мужчина признал свою вину. Судья вынес обвинительный приговор, однако в тюрьму за бесчеловечный поступок Владимира не отправили. Ему назначили наказание в виде трех лет условно и одного года ограничительного срока. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, приговор пока не вступил в законную силу.