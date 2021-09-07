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Живодер, расстрелявший собак на глазах у детей, отделался условным сроком

Живодер, расстрелявший собак на глазах у детей, отделался условным сроком
Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю. Павел Коломыцев обвинялся в безжалостной расправе над собаками на глазах у маленьких детей. Мужчина застрелил нескольких собак в районе дома №6/10 на улице Висаитова.

Как сообщал Rostov.ru, кадры вопиющего случая появились в соцсетях 5 июня. Мужчина подставил оружие в упор к голове бедной собаки и нажал на курок своей винтовки. Когда, скуля от боли, она начала убегать, прихватив с собой других членов стаи, живодер продолжил стрелять им вслед. Собака получила увечья головы и таза.

Как выяснили следователи, после этого подонок прошел в соседний переулок и там совершил еще несколько выстрелов. В результате одно из измученных животных получило ранения головы, несовместимые с жизнью. Однако на тяжких увечьях мужчина решил не останавливаться. Он взял собаку за задние лапы и потащил к мусорному баку. Размахнувшись, он ударил животное о железную конструкцию, а после выбросил как ненужный хлам. Собака скончалась на месте.

В отношении живодера возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присутствии малолетнего». Ростовчанину грозило до пяти лет лишения свободы.

— Суд признал Павла Коломыцева виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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