Житель Ростовской области получил реальный срок за избиение сожительницы
Житель Ростовской области получил реальный срок за жестокое избиение возлюбленной. Происшествие случилось 3 июля 2023 года в городе Пролетарске.
В тот день Александр Иващенко вместе с сожительницей дома выпивал алкоголь. Слово за слово и между парой вспыхнул конфликт. В какой-то момент мужичина вышел из себя. Он с кулаками набросился на избранницу. После нескольких сильных ударов по лицу и туловищу, подонок начал душить женщину. Вскоре пара продолжила застолье. Спустя несколько дней состояние горожанки ухудшилось, ее доставили в больницу. Медики позвонили в полицию и сообщили об избиении. Вскоре стражи порядка задержали Иващенко.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пролетарский районный суд Ростовской области 14 декабря приговорил мужчину трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сторона защита попыталась обжаловать решение в Ростовском областном суде. Заседание прошло 5 февраля 2024 года. Однако добиться отмены приговора так и не удалось.