Житель Ростовской области получил реальный срок за избиение сожительницы

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Житель Ростовской области получил реальный срок за жестокое избиение возлюбленной. Происшествие случилось 3 июля 2023 года в городе Пролетарске.В тот день Александр Иващенко вместе с сожительницей дома выпивал алкоголь. Слово за слово и между парой вспыхнул конфликт. В какой-то момент мужичина вышел из себя. Он с кулаками набросился на избранницу. После нескольких сильных ударов по лицу и туловищу, подонок начал душить женщину. Вскоре пара продолжила застолье. Спустя несколько дней состояние горожанки ухудшилось, ее доставили в больницу. Медики позвонили в полицию и сообщили об избиении. Вскоре стражи порядка задержали Иващенко.В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пролетарский районный суд Ростовской области 14 декабря приговорил мужчину трем годам лишения свободы в колонии общего режима.Сторона защита попыталась обжаловать решение в Ростовском областном суде. Заседание прошло 5 февраля 2024 года. Однако добиться отмены приговора так и не удалось.