Житель Ростовской области получил срок за удар друга ножом

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину, который ударил друга ножом. Происшествие случилось 13 июля 2022 года в Миллеровском районе.В тот день Алексей Локтев приехал в слободу Криворожье, чтобы повидаться с приятелем. В доме на улице Первомайской мужчины стали пить алкоголь. В какой-то момент гость упрекнул товарища в том, что он отдал свою мать в дом престарелых. После этого между друзьями произошел конфликт. После оскорблений в свой адрес Локтев не выдержал. Он схватил нож и воткнул его в грудь хозяину дома.Раненого на «скорой» отвезли в больницу, ему потребовалась операция. Врачи диагностировали у него повреждение легкого. После усилий специалистов жизнь пациенту удалось спасти.Через время Локтева задержали и возбудили на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Миллеровский районный суд Ростовской области назначил Алексею наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.