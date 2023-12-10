Ростовчанин, зарезавший брата, получил реальный срок

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Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, зарезавшему брата. Александр Назаренко получил шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.Конфликт между родственниками случился 1 января 2022 года. Выпивший Александр схватил кухонный нож и во время драки воткнул его в туловище брату. Вскоре раненого доставили в больницу. Врачи пытались сохранить ему жизнь, но этого не удалось сделать. Ровно спустя три месяца, 1 марта, он скончался.В отношении Александра возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозило до 15 лет лишения свободы, однако суд вынес куда более гуманное решение.