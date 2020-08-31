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Житель Ростова предложил изменить автобусный маршрут № 81

Житель Ростова предложил изменить автобусный маршрут № 81
Житель Ростова предложил изменить автобусный маршрут № 81, связывающий Суворовский с площадью Карла Маркса. Инициатива Михаила Ковалева появилась 30 августа на популярном сайте петиций.

По мнению мужчины, ежедневно в часы пик маршрут транспорта № 81 от площади Александровка к торговым центрам города занимает больше полутора часов из-за пробок или отсутствует вовсе. Ростовчанин придумал решение, как можно соединить улицы и уменьшить пробки.

Он предлагает связать Александровку с улицами Черевичкина, 1-й Майской и Суворовским. Таким образом, один маршрут свяжет Александровку с торговыми центрами города, а путь к улице Вити Черевичкина, по сути, вернет отмененный автобус № 68.

Из-за того, что обновленная схема движения будет больше, ростовчанин предложил увеличить количество автобусов в два раза: вместо шести на линии пустить 12 автобусов большой вместимости.

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