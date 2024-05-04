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Электричка Ростов-Волгодонская задерживается на неопределенный срок на станции Ельмут

Электричка Ростов-Волгодонская задерживается на неопределенный срок на станции Ельмут
Электричка Ростов-Волгодонская задерживается на неопределенный срок на станции Ельмут. Информацию об этом сообщили в СКЖД 4 мая.

Поезд №6814 задерживается по техническим причинам. Изначально сообщили о том, что состав отправится со станции позже на 25 минут. Но даже спустя час поезд не выехал. По информации ведомства, поезд задерживается на неопределенный срок.

Напомним, с 1 мая между Ростовской и Волгоградской областями начал курсировать поезд по выходным и праздничным дням. Маршрут пригородного поезда Волгоград-1 – Чернышков был продлен до станции Морозовская донского региона.
Фото: Ростов ру
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