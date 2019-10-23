Департамент транспорта Ростова предложил изменить 10 маршрутов и ввести два новых





В Ростове предлагается изменить десять маршрутов городского транспорта. Внести изменения хочет департамент транспорта города.



Так, для обеспечения транспортной связи улицы Вятской и улицы Красноармейской предлагается продлить маршрут № 29 до Главного ж/д вокзала по Красноармейской и СНТ «Утро». Вместе с тем маршрут № 52 предлагается отменить.



С помощью маршрута № 81 предлагается соединить микрорайон Суворовский с проспектом М. Нагибина, станцией Микояна, Театральной площадью и площадью Карла Маркса.



Маршруты № 7 и № 35 предлагается продлить до рынка «Атлант».



Автобусы № 20 и № 23 предлагается оптимизировать, то есть объединить в один и направить от ЖК «Западная резиденция» по проспекту Стачки и улице Красноармейской до улицы 1-й Конной Армии.



Ещё одна инициатива предусматривает продление маршрутов № 16 и № 72 до ТРЦ «МегаМаг». Направить транспорт планируется через Ворошиловский мост. Автобус № 48 СНТ «Изумруд» – Центральный рынок предлагается убрать, а по улице Профсоюзной пустить маршрут № 15а, который станет кольцевой парой к действующему маршруту № 15.



Автобус № 76 Рабочий городок – гребной канал предлагается направить до ЖК «Соловьиная роща», исключив при этом заезд в Рабочий городок. Также изменится схема движения на левом берегу. Автобус № 76 не будет больше заходить в парк «Левобережный» и на «Ростов Арену», но будет заезжать в ТРЦ «МегаМаг». Маршрут № 62 предлагается отменить.



Проголосовать за предложенные варианты, а также оставить свой комментарий относительно изменений можно на сайте мэрии в разделе «Активный ростовчанин».