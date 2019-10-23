Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Департамент транспорта Ростова предложил изменить 10 маршрутов и ввести два новых

Департамент транспорта Ростова предложил изменить 10 маршрутов и ввести два новых

В Ростове предлагается изменить десять маршрутов городского транспорта. Внести изменения хочет департамент транспорта города.

Так, для обеспечения транспортной связи улицы Вятской и улицы Красноармейской предлагается продлить маршрут № 29 до Главного ж/д вокзала по Красноармейской и СНТ «Утро». Вместе с тем маршрут № 52 предлагается отменить.

С помощью маршрута № 81 предлагается соединить микрорайон Суворовский с проспектом М. Нагибина, станцией Микояна, Театральной площадью и площадью Карла Маркса.

Маршруты № 7 и № 35 предлагается продлить до рынка «Атлант».

Автобусы № 20 и № 23 предлагается оптимизировать, то есть объединить в один и направить от ЖК «Западная резиденция» по проспекту Стачки и улице Красноармейской до улицы 1-й Конной Армии.

Ещё одна инициатива предусматривает продление маршрутов № 16 и № 72 до ТРЦ «МегаМаг». Направить транспорт планируется через Ворошиловский мост. Автобус № 48 СНТ «Изумруд» – Центральный рынок предлагается убрать, а по улице Профсоюзной пустить маршрут № 15а, который станет кольцевой парой к действующему маршруту № 15.

Автобус № 76 Рабочий городок – гребной канал предлагается направить до ЖК «Соловьиная роща», исключив при этом заезд в Рабочий городок. Также изменится схема движения на левом берегу. Автобус № 76 не будет больше заходить в парк «Левобережный» и на «Ростов Арену», но будет заезжать в ТРЦ «МегаМаг». Маршрут № 62 предлагается отменить.

Проголосовать за предложенные варианты, а также оставить свой комментарий относительно изменений можно на сайте мэрии в разделе «Активный ростовчанин».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.