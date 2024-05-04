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В Ростовской области 6 мая ожидаются перебои с телерадиовещанием. Информацию об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Сигнала не будет с 10:00 до 16:00 в станице Мечетинской Зерноградского района. С 10:00 до 21:00 без ТВ и радио (РТРС-1) останутся жители поселка Каштановского Обливского района. Такая же ситуация ожидается в городе Гуково с 11:00 до 17:00. Без телерадиовещания с 16:00 до 21:00 (РТРС-2) останутся жители поселка Каштановского Обливского района.Перебои связаны с профилактическими работами.