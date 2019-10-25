Ростовчанин предлагает соединить микрорайон Суворовский и Александровку двумя маршрутами
Фото: s1.fotobus.msk.ru
Житель Ростова предлагает улучшить транспортное сообщение микрорайона Суворовского с остальной частью города, добавив два маршрута. Своё предложение ростовчанин опубликовал на одном из городских сервисов.
Горожанин Василий Болдырев предлагает пустить автобусы по двум направлениям, которые соединят новый микрорайон с Александровкой. Схема движения одного из них должна выглядеть следующим образом: Суворовский - Королёва - Борко - Северный рынок - площадь Чкалова - СИиТО - Российская - Щаденко - 40-летия Победы - Александровка (конечная).
Второй маршрут предлагается сделать с учётом следующих остановок: Суворовский - Королёва - Квадро - Северный рынок - Горизонт - площадь Ленина - Сельмаш - Пригородный автовокзал - Шолохова - Щаденко – 40-летия Победы – Александровка.