Фото: Соцсети.

Ростовчане пожаловались на разбитый подземный переход на Шолохова. Кадры местные жители опубликовали в социальных сетях 4 мая.Подземка в центре города уже давно требует ремонта. По словам горожан, тоннель постоянно затапливает. На кадрах видно, что гранитная тротуарная плитка разбита, в тоннеле также грязно.- Его постоянно топит, все ломается, воняет, - пишут в социальных сетях ростовчане.Местные жители уже не раз жаловались на состояние подземных переходов в донской столице. Однако обратят ли внимание местные власти на эту проблему, неизвестно.