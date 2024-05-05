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Ростовчане пожаловались на разбитый подземный переход на Шолохова

Ростовчане пожаловались на разбитый подземный переход на Шолохова
Ростовчане пожаловались на разбитый подземный переход на Шолохова. Кадры местные жители опубликовали в социальных сетях 4 мая.

Подземка в центре города уже давно требует ремонта. По словам горожан, тоннель постоянно затапливает. На кадрах видно, что гранитная тротуарная плитка разбита, в тоннеле также грязно.

- Его постоянно топит, все ломается, воняет, - пишут в социальных сетях ростовчане.

Местные жители уже не раз жаловались на состояние подземных переходов в донской столице. Однако обратят ли внимание местные власти на эту проблему, неизвестно.
Фото: Соцсети.
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