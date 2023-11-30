Эксклюзивные фото и видео с места крупного пожара на рынке «Темерник»

Фото: Rostov.ru

На рынке «Темерник» случился крупный пожар. ЧП произошло 30 ноября на улице Миронова, 12/5.Огонь вспыхнул на рынке около 20:30. Люди, которые находились неподалеку, заметили в небе столб черного дыма и сразу же вызвали МЧС. Через пару минут огонь уже охватил площадь 1 500 квадратов. Однако кажется, будто пламя распространилось как минимум на 2 000-3 000 квадратных метров. Для тушения привлекли 113 спасателей на 33 автоцистернах. Пожару присвоен 3-й ранг, рынок полностью оцепили.Огонь охватил павильоны с товарами, торговцы из-за ЧП потеряли сотни тысяч, если не миллионы на сгоревшем имуществе. Они начали бросаться в самое пекло, лишь бы вытащить то, что уцелело. В эпицентре столпились люди, на месте силовики пытаются разогнать их, чтобы уберечь от опасности.На территории с включенными «аварийками» стоят десятки машин. С помощью транспорта торговцы увозят огромные мешки с товаром.Образовался многокилометровый затор. Водители просто не могут проехать на участке по своим делам из-за образовавшейся пробки.Напомним, подобного рода пожар случился в 2017 году. В тот раз огонь охватил площадь 6 000 квадратных метров. В результате пожара пострадали два торговца, они пытались вынести товар из горящих павильонов. У мужчин диагностировали ожоги рук. Потушить огонь смогли лишь через сутки.