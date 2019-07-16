Ростовчанин просит установить камеру возле пешеходного перехода в Первомайском районе



Ростовчанин просит установить камеру возле пешеходного перехода в Первомайском районе. Свое предложение Виталий Лыгин опубликовал на популярном портале.



Автор рассказывает, что речь идет о переходе на площади Чкалова. По его словам, пешеходам опасно здесь переходить дорогу. Связано это с тем, что многие водители продолжают движение на запрещающий сигнал светофора. Виталий Лыгин предлагает усилить контроль за автолюбителями.



– Предлагаю поставить камеру на переходе у рынка на площади Чкалова. Здесь постоянно на «красный» пролетают то одна, то две машины. Переходить дорогу с детьми просто страшно, – говорится в петиции.



Автор надеется, что жители Ростова-на-Дону поддержат его инициативу. Тогда на проблему могут обратить внимание городские власти.

