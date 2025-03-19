Житель Ростова обнаружил на крыше своего дома раненого павлина

Фото: DonDay

В Ростове житель нашел на крыше своего дома раненого павлина. Об инциденте рассказал Donday со ссылкой на руководительницу приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова.Необычный случай произошел 16 марта в Александровке. Горожанин вышел во двор и его взгляд остановился на крыше дома. Оказалось, там сидел павлин. Молодой человек не знал, что с ним делать и позвонил в приют.К счастью, пернатого удалось легко поймать. Он сам слетел с крыши вниз. Парень посадил птицу в коробку. Тогда стало понятно, что павлину требуется помощь орнитолога.- Содержалась птица, видимо, не в очень хороших условиях. У нее есть рана на ноге. Выдернуты перья из хвоста, все остальные сломаны. Видимо, кто-то решил поиздеваться и сделать себе красивый веер, - Рассказала Татьяна Макарова.Павлина поместили в приют на двухнедельный карантин. В будущем ее планируют передать на содержание в донской парк птиц «Малинки».