Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Житель Ростова обнаружил на крыше своего дома раненого павлина

Житель Ростова обнаружил на крыше своего дома раненого павлина
В Ростове житель нашел на крыше своего дома раненого павлина. Об инциденте рассказал Donday со ссылкой на руководительницу приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова.

Необычный случай произошел 16 марта в Александровке. Горожанин вышел во двор и его взгляд остановился на крыше дома. Оказалось, там сидел павлин. Молодой человек не знал, что с ним делать и позвонил в приют.

К счастью, пернатого удалось легко поймать. Он сам слетел с крыши вниз. Парень посадил птицу в коробку. Тогда стало понятно, что павлину требуется помощь орнитолога.

- Содержалась птица, видимо, не в очень хороших условиях. У нее есть рана на ноге. Выдернуты перья из хвоста, все остальные сломаны. Видимо, кто-то решил поиздеваться и сделать себе красивый веер, - Рассказала Татьяна Макарова.

Павлина поместили в приют на двухнедельный карантин. В будущем ее планируют передать на содержание в донской парк птиц «Малинки».
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.