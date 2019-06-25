В Ростовской области двое парней угнали и разбили иномарку

Двое молодых жителей города Шахты угнали и разбили иномарку. Инцидент произошёл в Усть-Донецком районе 26 июня.



В полицию обратился житель посёлка Верхне-Грушевский. Мужчина рассказал, что отдыхал с семьёй на берегу Дона в станице Мелиховской. К ним подошла компания незнакомых молодых людей. Между отдыхающими и незнакомцами завязалась ссора. В ходе конфликта двое парней похитили у мужчины ключи от автомобиля «Опель Астра» и уехали на нём.



Автовладелец вызвал на место полицию. Прибывшие сотрудники составили описание машины и угонщиков, после чего направились по их следам.

- Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили украденный автомобиль на месте ДТП в городе Шахты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские установили местонахождение и задержали двоих шахтинцев 18 и 22 лет.



Как выяснилось, молодые люди собирались продать иномарку на рынке в Шахтах, но во время поездки сидевший за рулём молодой человек не справился с управлением и врезался в ограждение.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они помещены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули владельцу.