Около 70 млн потратят на охрану мостов в приграничных районах Ростовской области
Власти Ростовской области для дополнительной защиты эстакад, путепроводов и мостов в приграничных районах готовы выделить 70 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок 8 октября.
Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на оказание услуг по защите эстакад, мостов и путепроводов. 5 тендеров разместили на сайте госзакупок.
На охрану семи объектов в Азовском районе выделят 22,3 миллиона рублей. В Куйбышевском районе на защиту трех объектов потратят 11,6 миллиона рублей. На шесть в Матвеево-Курганском районе — 11,6 миллиона рублей.
В Чертковском районе на охрану двух объектов потратят 11,6 миллиона рублей. На защиту двух объектов транспортной инфраструктуры в Миллеровском районе также выделят 11,6 миллиона рублей.
На охрану эстакад, мостов и путепроводов донские власти готовы выделить почти 70 миллионов рублей. Контракты будут действовать до 30 ноября 2025 года.
Для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры подрядчику необходимо круглосуточно проверять дорожное покрытие, пролеты, опоры, а также пешеходные зоны на наличие повреждений или подозрительных объектов.
Скорее всего, закупка стала востребованной из-за регулярных атак беспилотников на важные стратегические объекты.