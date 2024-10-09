Около 70 млн потратят на охрану мостов в приграничных районах Ростовской области

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Власти Ростовской области для дополнительной защиты эстакад, путепроводов и мостов в приграничных районах готовы выделить 70 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок 8 октября.Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на оказание услуг по защите эстакад, мостов и путепроводов. 5 тендеров разместили на сайте госзакупок.На охрану семи объектов в Азовском районе выделят 22,3 миллиона рублей. В Куйбышевском районе на защиту трех объектов потратят 11,6 миллиона рублей. На шесть в Матвеево-Курганском районе — 11,6 миллиона рублей.В Чертковском районе на охрану двух объектов потратят 11,6 миллиона рублей. На защиту двух объектов транспортной инфраструктуры в Миллеровском районе также выделят 11,6 миллиона рублей.На охрану эстакад, мостов и путепроводов донские власти готовы выделить почти 70 миллионов рублей. Контракты будут действовать до 30 ноября 2025 года.Для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры подрядчику необходимо круглосуточно проверять дорожное покрытие, пролеты, опоры, а также пешеходные зоны на наличие повреждений или подозрительных объектов.Скорее всего, закупка стала востребованной из-за регулярных атак беспилотников на важные стратегические объекты.