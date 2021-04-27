В Ростовской области еще 16 человек умерли от коронавируса

В Ростовской области на 16 человек выросло количество умерших от коронавируса. Об этом сообщило правительство донского региона.По данным на 29 апреля, жертвами опасного вируса стали 11 женщин возрастом от 37 до 89 лет, а также пятеро мужчин возрастом от 51 до 76 лет. По заключению врачей, все умершие страдали сопутствующими недугами. Как правило, это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, легочная недостаточность и другие.Растет и общее число зараженных, несмотря на то, что каждый день специалисты регистрируют все меньше заболевших. За минувшие сутки коронавирус выявили у 229 человек. Нарастающим итогом всего опасный вирус подхватили 87731 дончанин. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4043 человека.