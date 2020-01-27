Женщину, пропавшую по дороге в Туапсе, разыскивают в Ростове



В Ростове разыскивают пропавшую по дороге в Туапсе 32-летнюю женщину. Ксения Литвинова, воспользовавшись сервисом недорогих поездок, выехала из Санкт-Петербурга и не доехала до места назначения.



Последний раз женщина выходила на связь с родственниками 2 января. Она рассказала родителям, что ей осталось два часа езды до Краснодара. После этого она перестала отвечать на звонки. По предварительной информации, водитель высадил её в Ростове-на-Дону.



К поиску подключился поисково-спасательный отряд «Дон». У пропавшей черные волосы до плеч, рост - 150 сантиметров. Из особых примет: у неё родинка на подбородке и небольшой шрам на лбу. Предположительно, была одета в серую куртку, черные брюки, обута в светлые кроссовки.



Любого, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 02 или 112 (полиция), 8-908-675-71-92 (волонтеры).